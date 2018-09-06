Пригожин прокомментировал заявление Самойловой о готовности эмигрировать из России

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН прокомментировал заявление певицы Юлии Самойловой о готовности эмигрировать из России.

«Трудно оценивать поступки людей, особенно в таком положении. Я не оправдываю её и не защищаю, но быть может, она хочет поехать на лечение», — заявил он.

По его словам, человек свободен в своём выборе и Россия позволяет гражданам жить там, где они хотят.

Со своей стороны, продюсер Бари Алибасов в беседе с Nation News также сказал, что у каждого есть право выбора, где, с кем и в каких условиях жить.

«Мне кажется, сегодня у россиян есть возможность путешествовать по всему миру, жить там, где они захотят, растить детей там, где им ближе всего», — подчеркнул он.

Ранее агент Самойловой сообщил, что не знает, с чем связано её заявление.