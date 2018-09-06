Пригожин прокомментировал заявление Самойловой о готовности эмигрировать из России

Короткая ссылка
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН прокомментировал заявление певицы Юлии Самойловой о готовности эмигрировать из России.
Пригожин прокомментировал заявление Самойловой о готовности эмигрировать из России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Трудно оценивать поступки людей, особенно в таком положении. Я не оправдываю её и не защищаю, но быть может, она хочет поехать на лечение», — заявил он.

По его словам, человек свободен в своём выборе и Россия позволяет гражданам жить там, где они хотят.

Со своей стороны, продюсер Бари Алибасов в беседе с Nation News также сказал, что у каждого есть право выбора, где, с кем и в каких условиях жить.

«Мне кажется, сегодня у россиян есть возможность путешествовать по всему миру, жить там, где они захотят, растить детей там, где им ближе всего», — подчеркнул он.

Ранее агент Самойловой сообщил, что не знает, с чем связано её заявление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить