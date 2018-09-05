Выставленную в Москве тыкву внесли в Книгу рекордов России
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Как заявила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова, овощ привезли из Луховиц. Его вес составляет 645,5 килограмма.
Презентация тыквы состоялась в преддверии открытия фестиваля «Краски осени», который будет проходить с 8 сентября по 14 октября.
Запланированы выставка «Мир! Труд! Урожай!», Грибной фестиваль, концерты, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.
Ранее Nation News сообщало об эковыставке «Обновление» в Москве.