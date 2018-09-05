Фейерверки в честь Дня города запустят с 30 площадок в Москве

Фейерверки в честь Дня города планируется запустить с 30 площадок в Москве, сообщает портал мэра и правительства.

Представление начнётся в 21:00 в субботу, 8 сентября. Оно продлится пять минут.

Всего пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Высотные фейерверки будут организованы на 13 площадках, а в 17 парках фейерверки запустят с разным уровнем высоты, передаёт m24.

В Департаменте культуры заявили, что пусковые установки появятся во всех округах, поэтому увидеть пиротехническое шоу можно будет практически из любой точки города.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве проведут более 50 бесплатных экскурсий в честь Дня города.