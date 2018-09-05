Фейерверки в честь Дня города запустят с 30 площадок в Москве
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Представление начнётся в 21:00 в субботу, 8 сентября. Оно продлится пять минут.
Всего пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Высотные фейерверки будут организованы на 13 площадках, а в 17 парках фейерверки запустят с разным уровнем высоты, передаёт m24.
В Департаменте культуры заявили, что пусковые установки появятся во всех округах, поэтому увидеть пиротехническое шоу можно будет практически из любой точки города.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве проведут более 50 бесплатных экскурсий в честь Дня города.