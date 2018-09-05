Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе

Гидрометцентр продлил на четверг, 6 сентября, «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за высокой вероятности пожаров.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что «жёлтый» уровень опасности также объявлен в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе в Тульской, Калужской и Костромской областях.

Ранее сообщалось, что синоптики ожидают хорошую погоду в столичном регионе в начале сентября.

Также «ВашГород.ру» передавало, что в Кемеровской области предупредили о первых заморозках.