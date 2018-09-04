В Москве продлили летний купальный сезон

Короткая ссылка
В столице решили продлить летний купальный сезон и мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.
В Москве продлили летний купальный сезон
  • РИА Новости

Только минувшие выходные у водоёмов провели более 33 тыс. горожан, в том числе 1,5 тыс. купающихся.

«Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 120 сотрудников ГИМС и московских спасателей, а также свыше 1 тыс. общественных спасателей», — рассказал Бирюков.

Для купального сезона было подготовлено около 120 мест массового отдыха на воде, в том числе 11 зон отдыха с купанием.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт похолодание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить