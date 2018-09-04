В Москве продлили летний купальный сезон

В столице решили продлить летний купальный сезон и мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Только минувшие выходные у водоёмов провели более 33 тыс. горожан, в том числе 1,5 тыс. купающихся.

«Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 120 сотрудников ГИМС и московских спасателей, а также свыше 1 тыс. общественных спасателей», — рассказал Бирюков.

Для купального сезона было подготовлено около 120 мест массового отдыха на воде, в том числе 11 зон отдыха с купанием.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт похолодание.