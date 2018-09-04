В Пушкинском музее открылась выставка японских шедевров живописи эпохи Эдо

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в рамках перекрёстного года России и Японии открылась выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо». В основу экспозиции легли произведения различных течений и художественных школ Японии времён правления Токугава (1603–1868 годы).

На выставке представлено 135 работ ведущих мастеров живописи, вещи из собрания Пушкинского музея и музея Востока, часть из которых знакома российской публике, а часть привезена в страну впервые.

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак охарактеризовала представленную коллекцию как «искусство, призывающее к неторопливому созерцанию».

Целью проекта, по словам Лошак, стало «стремление призвать людей к неторопливости изменений». В рамках выставки, поделённой на два периода, пройдёт обширная образовательная программа. По словам организаторов, в сентябре и октябре будут показаны две разные выставки — коллекцию составляют работы, хрупкость материала которых не оставляет возможности выставлять их на срок дольше месяца.

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки заявил, что этот проект важен для обеих стран.

«Это самая масштабная выставка японской живописи в России в истории ... Эти древние экспонаты являются лучшими образцами живописи эпохи Эдо. Их можно встретить в любом учебнике истории или искусства Японии, и все они являются ценнейшими сокровищами, которые почти никогда не бывают за пределами Японии», — сказал дипломат.

Глава Агентства по делам культуры Министерства культуры Японии Рёхэй Мията в свою очередь заметил, что дружба между россиянами и гражданами Японии началась как раз в конце эпохи Эдо.

«Это был длинный период, 60-летний мирный период, но здесь была ещё одна особенность — особенность так называемого периода «закрытия страны», когда ограничивались ... связи и отношения с другими странами. Но это дало возможность резвиться самобытной культуре Японии, которой могли наслаждаться не только воинское сословие, но и простые граждане, простой народ. Это была действительно интересная и популярная культура», — отметил Мията.

Посетители музея смогут ознакомиться с экспонатами из Японии в два этапа: в период с 4 по 30 сентября и с 3 по 28 октября.

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