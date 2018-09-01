Картины Брюллова привезли во Владивосток из Петербурга

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Картины Карла Брюллова привезли во Владивосток из Санкт-Петербурга, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт администрации Приморского края.
Картины Брюллова привезли во Владивосток из Петербурга
  • РИА Новости

В Приморской государственной картинной галерее с 1 сентября до середины января можно увидеть 63 работы из собрания Государственного Русского музея. Они представлены в рамках выставки «Великий Карл».

Среди экспонатов — произведения как самого художника, так и его учеников.

«Также в экспозицию вошли семь произведений из коллекции нашей Приморской картинной галереи», — заявил вице-губернатор Константин Межонов.

Ранее m24 сообщало, что в парке «Зарядье» пройдёт выставка «Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Третьяковской галереи».

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