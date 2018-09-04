Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе

Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на 5 сентября.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

«Жёлтый» уровень опасности также объявлен в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе в Рязанской, Смоленской и Костромской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт похолодание.