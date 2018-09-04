Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
«Жёлтый» уровень опасности также объявлен в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе в Рязанской, Смоленской и Костромской областях.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт похолодание.