Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе

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Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на 5 сентября.
Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

«Жёлтый» уровень опасности также объявлен в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе в Рязанской, Смоленской и Костромской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт похолодание.

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