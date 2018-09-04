СМИ: Британская актриса Жаклин Пирс умерла в возрасте 74 лет

Британская актриса Жаклин Пирс, которая сыграла в ряде фильмов и сериалов, скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщает газета The Sun.

Как рассказал друг актрисы Джон Эйнсуорт, две недели назад у неё диагностировали онкологическое заболевание.

Жаклин Пирс провела последние дни жизни в своём доме в Ланкашире.

Она училась в Королевской академии драматического искусства вместе с Энтони Хопкинсом и Джоном Хёртом.

Жаклин Пирс снималась в комедиях, фильмах ужасов и сериалах, в том числе она исполнила роли в «Доктор Кто» и «Семёрка Блейка».

Ранее стало известно, что в США в возрасте 86 лет умерла актриса Сьюзен Браун.