СМИ: Британская актриса Жаклин Пирс умерла в возрасте 74 лет
Как рассказал друг актрисы Джон Эйнсуорт, две недели назад у неё диагностировали онкологическое заболевание.
Жаклин Пирс провела последние дни жизни в своём доме в Ланкашире.
Она училась в Королевской академии драматического искусства вместе с Энтони Хопкинсом и Джоном Хёртом.
Жаклин Пирс снималась в комедиях, фильмах ужасов и сериалах, в том числе она исполнила роли в «Доктор Кто» и «Семёрка Блейка».
Ранее стало известно, что в США в возрасте 86 лет умерла актриса Сьюзен Браун.