Во дворе Гнесинки установили скульптуру «Мать и дитя»

На территории Российской академии музыки имени Гнесиных состоялось торжественное открытие скульптуры «Мать и дитя» авторства Андрея Налича.

«Пластическим способом я попытался создать образ женщины-музыки. Женщина-виолончель держит на руках девочку-скрипку», — объяснил Налич RT замысел своей работы.

По его словам, при создании композиции было принято решение отойти от натуралистичности и не делать женское тело реалистичным, а обратиться к инструменту.

«Мы решили, что это неправильно по пластике, по мысли. Это просто-напросто лишнее», — подчеркнул скульптор.

Одним из инициаторов установки скульптуры во дворе Гнесинки стал сын Андрея Налича, музыкант Пётр Налич.

«Я выступал в неожиданной для себя роли продюсера или куратора. Так как я здесь учусь, то предложил этот проект Галине Васильевне Маяровской (и.о. ректора академии. — RT)», — пояснил Налич- младший.

Он также рассказал, чем работа его отца может помочь учащимся Гнесинки.

«Это не реалистическая скульптура, которой сейчас очень много, а именно авангардная, абстрактная вещь. Она, может быть, кому-то из музыкантов подскажет какие-то неожиданные, интересные ходы, независимо от того, какой именно музыкальной специальностью они занимаются», — полагает Пётр Налич.

Ранее Пётр Налич написал 15 мелодий специально для мультимедийного кроссплатформенного проекта RT #Romanovs100 и представил композицию Romanovs Lullaby («Колыбельная Романовых»), на основе которой был создан видеоклип из фотографий семьи Романовых в VR-формате.