Песни в исполнении Кобзона будут звучать в Музее Победы до 9 сентября

Песни в исполнении народного артиста СССР Иосифа Кобзона будут звучать в Музее Победы в Москве ежедневно до 9 сентября, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.

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В частности, посетители услышат «Журавлей», «Офицеров», «Песню о далёкой Родине», «Смуглянку», «Тёмную ночь». Кроме того, музей посвятит Кобзону радиолекции. Кобзон скончался 30 августа. Ранее власти Москвы предложили присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. Также художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с НСН назвал смерть Кобзона огромной утратой.