Песни в исполнении Кобзона будут звучать в Музее Победы до 9 сентября
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В частности, посетители услышат «Журавлей», «Офицеров», «Песню о далёкой Родине», «Смуглянку», «Тёмную ночь».
Кроме того, музей посвятит Кобзону радиолекции.
Кобзон скончался 30 августа.
Ранее власти Москвы предложили присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке.
Также художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с НСН назвал смерть Кобзона огромной утратой.