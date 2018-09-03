Песни в исполнении Кобзона будут звучать в Музее Победы до 9 сентября

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Песни в исполнении народного артиста СССР Иосифа Кобзона будут звучать в Музее Победы в Москве ежедневно до 9 сентября, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.
Песни в исполнении Кобзона будут звучать в Музее Победы до 9 сентября
  • © РИА Новости

В частности, посетители услышат «Журавлей», «Офицеров», «Песню о далёкой Родине», «Смуглянку», «Тёмную ночь».

Кроме того, музей посвятит Кобзону радиолекции.

Кобзон скончался 30 августа.

Ранее власти Москвы предложили присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке.

Также художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с НСН назвал смерть Кобзона огромной утратой.

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