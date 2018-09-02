Власти Москвы предложили присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём аккаунте в Twitter предложил присвоить имя народного артиста СССР, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона Театральному центру на Дубровке.
Власти Москвы предложили присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Сегодня простились с Иосифом Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке», — написал мэр.

При этом он добавил, что Кобзон принимал активное участие в спасении заложников в ходе захвата центра террористами в октябре 2002 года, в результате которого, по разным данным, погибли от 130 до 174 человек.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Певца похоронили в воскресенье, 2 сентября, на Востряковском кладбище в Москве.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с НСН назвал смерть Кобзона огромной утратой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить