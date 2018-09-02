Власти Москвы предложили присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём аккаунте в Twitter предложил присвоить имя народного артиста СССР, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона Театральному центру на Дубровке.

«Сегодня простились с Иосифом Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке», — написал мэр.

При этом он добавил, что Кобзон принимал активное участие в спасении заложников в ходе захвата центра террористами в октябре 2002 года, в результате которого, по разным данным, погибли от 130 до 174 человек.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Певца похоронили в воскресенье, 2 сентября, на Востряковском кладбище в Москве.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с НСН назвал смерть Кобзона огромной утратой.