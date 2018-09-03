Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю сентября

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, какая погода будет в Москве в первую неделю сентября.

Как она заявила ТАСС, столицу ожидает тепло и небольшие осадки.

«4 сентября ожидается +22...+24 °С, возможны кратковременные дожди. 5 и 6 сентября температура поднимется до +25...+27 °С, будет солнечная и сухая погода. 7 сентября воздух прогреется до +22...+27 °С», — сказала она.

Макарова также добавила, что, по предварительным данным, в ближайшие выходные в городе будет жаркая и ясная погода.

В августе m24 сообщало, что из-за жары в столице были открыты более 300 «комнат прохлады».