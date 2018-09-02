Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве
- РИА Новости
Сообщается, что артист похоронен в иудейской части кладбища рядом с матерью. Процессию сопровождала рота почётного караула.
Согласно иудейским традициям, сын Кобзона прочитал поминальную молитву — кадиш. Артист был погребён под звуки российского гимна, в завершении оркестр исполнил «Песню о далёкой родине».
Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. На церемонию прощания с артистом в Концертном зале имени Чайковского пришли тысячи людей.