Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве

Церемония похорон народного артиста СССР Иосифа Кобзона завершилась на Востряковском кладбище в Москве, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что артист похоронен в иудейской части кладбища рядом с матерью. Процессию сопровождала рота почётного караула.

Согласно иудейским традициям, сын Кобзона прочитал поминальную молитву — кадиш. Артист был погребён под звуки российского гимна, в завершении оркестр исполнил «Песню о далёкой родине».

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. На церемонию прощания с артистом в Концертном зале имени Чайковского пришли тысячи людей.