Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве

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Церемония похорон народного артиста СССР Иосифа Кобзона завершилась на Востряковском кладбище в Москве, передаёт РИА Новости.
Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве
  • РИА Новости

Сообщается, что артист похоронен в иудейской части кладбища рядом с матерью. Процессию сопровождала рота почётного караула.

Согласно иудейским традициям, сын Кобзона прочитал поминальную молитву — кадиш. Артист был погребён под звуки российского гимна, в завершении оркестр исполнил «Песню о далёкой родине».

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. На церемонию прощания с артистом в Концертном зале имени Чайковского пришли тысячи людей.

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