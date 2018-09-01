На станциях московского метро начали размещать виртуальные книжные полки

На станциях Московского метрополитена начали размещать виртуальные книжные полки, передаёт портал мэра и правительства.

«Плакаты и таблички с QR-кодами уже есть на станции «Рассказовка», которую открыли 30 августа», — отмечается в сообщении.

До конца 2018 года такие полки появятся на всех станциях и в вагонах поездов.

Книги можно скачивать бесплатно на своё мобильное устройство или читать в онлайн-режиме.

На данный момент в электронной библиотеке представлено более 100 произведений русской и мировой классики, в том числе работы Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Джека Лондона, Марка Твена.

Также в столичном метро намерены расширить сервис бесплатного обмена книгами, сообщает m24. Взять книги или оставить прочитанные можно на специальной полке на стойках «Живое общение».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в общую систему московского метро интегрировали семь новых станций Калининско-Солнцевской линии.