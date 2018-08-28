В общую систему московского метро интегрировали семь новых станций Калининско-Солнцевской линии

В общую систему Московского метрополитена интегрировали семь новых станций Калининско-Солнцевской линии, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

«К настоящему времени полностью завершены работы по техническому подключению всех инженерных и информационных систем нового участка Калининско-Солнцевской линии метро», — заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, движение поездов от «Шелепихи» до «Раменок», которое прерывалось на время подключения, восстановлено полностью.

Как отметил Хуснуллин, все семь станций готовы к вводу. В настоящее время идёт оформление документов.

На данном участке находятся «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в новых округах Москвы намерены завершить формирование дорожной сети к 2023 году.