В общую систему московского метро интегрировали семь новых станций Калининско-Солнцевской линии
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«К настоящему времени полностью завершены работы по техническому подключению всех инженерных и информационных систем нового участка Калининско-Солнцевской линии метро», — заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
По его словам, движение поездов от «Шелепихи» до «Раменок», которое прерывалось на время подключения, восстановлено полностью.
Как отметил Хуснуллин, все семь станций готовы к вводу. В настоящее время идёт оформление документов.
На данном участке находятся «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в новых округах Москвы намерены завершить формирование дорожной сети к 2023 году.