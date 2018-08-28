В общую систему московского метро интегрировали семь новых станций Калининско-Солнцевской линии

Короткая ссылка
В общую систему Московского метрополитена интегрировали семь новых станций Калининско-Солнцевской линии, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
В общую систему московского метро интегрировали семь новых станций Калининско-Солнцевской линии
  • © mos.ru

«К настоящему времени полностью завершены работы по техническому подключению всех инженерных и информационных систем нового участка Калининско-Солнцевской линии метро», — заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, движение поездов от «Шелепихи» до «Раменок», которое прерывалось на время подключения, восстановлено полностью.

Как отметил Хуснуллин, все семь станций готовы к вводу. В настоящее время идёт оформление документов.

На данном участке находятся «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в новых округах Москвы намерены завершить формирование дорожной сети к 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить