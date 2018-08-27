Данила Козловский снимется в сериале «МакМафия»

Российские актёры Данила Козловский и Софья Лебедева примут участие в съёмках англо-американского сериала «МакМафия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскино».

«Актёры Данила Козловский и Софья Лебедева подтвердили своё участие в новом сезоне сериала про русскую мафию «МакМафия», — заявили в пресс-службе.

Премьера сериала «МакМафия», сюжетом для которого послужила книга британского журналиста Миши Гленни, состоялась в начале 2018 года.

В сериале рассказывается о сыне бывшего босса русской мафии Алекса Годмана, которому вопреки своему желанию приходится стать частью мира организованной преступности.

Также стало известно, что Марьяна Спивак, сыгравшая мать пропавшего мальчика в драме Андрея Звягинцева «Нелюбовь», примет участие в новом проекте режиссёра Дэнни Бойла, а Диане Пожарской достанется роль в картине «Жар-птица» эстонского режиссёра Пеэтера Ребане.

Кроме того, в «Роскино» подтвердили, что Козловский исполнит роль Вещего Олега в 6-м сезоне сериала «Викинги».

Ранее актёр Михаил Боярский в беседе с телеканалом «360» подтвердил своё участие в новых «Гардемаринах».