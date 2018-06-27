В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе 28 июня в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров.
В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает m24 со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Температура воздуха днём 28 июня, как ожидается, составит +26...+28 °С.

Кроме того, повышенный уровень погодной опасности будет действовать в ряде других регионов, в том числе в Тульской, Калужской, Рязанской, Ярославской и Владимирской областях.

Как передавал Inforeactor, аномальная жара также ожидается в Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что на выходных в Москве ожидаются дожди и грозы.

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