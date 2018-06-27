В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
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Об этом сообщает m24 со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Температура воздуха днём 28 июня, как ожидается, составит +26...+28 °С.
Кроме того, повышенный уровень погодной опасности будет действовать в ряде других регионов, в том числе в Тульской, Калужской, Рязанской, Ярославской и Владимирской областях.
Как передавал Inforeactor, аномальная жара также ожидается в Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что на выходных в Москве ожидаются дожди и грозы.