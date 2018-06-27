Синоптики прогнозируют дожди и грозы на выходных в Москве

На выходных в Москве ожидается шквалистое усиление ветра, интенсивные дожди и грозы, местами с градом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«В столичном регионе прогнозируется ухудшение погодных условий, произойдёт это в выходные дни, когда к нам подойдёт грозовой фронт», — отметила представитель центра.

В центре рассказали, что в «Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков — порядка 30 миллиметров суммарно».

Ранее Inforeactor со ссылкой на МЧС сообщал об аномально жаркой погоде в Оренбургской области.