Синоптики прогнозируют дожди и грозы на выходных в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».
«В столичном регионе прогнозируется ухудшение погодных условий, произойдёт это в выходные дни, когда к нам подойдёт грозовой фронт», — отметила представитель центра.
В центре рассказали, что в «Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков — порядка 30 миллиметров суммарно».
Ранее Inforeactor со ссылкой на МЧС сообщал об аномально жаркой погоде в Оренбургской области.