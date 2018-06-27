В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.
«Сегодня в утренние часы атмосферное давление на станции ВДНХ достигало 755,7 мм ртутного столба, или 1007,3 гектопаскаля. До этого рекорд для 27 июня составлял 1005,6 гектопаскаля и был установлен в 1987 году», — заявила она.
Синоптик не исключила, что высокое атмосферное давление будет близко к рекордному значению и в четверг, 28 июня.
По её словам, изменение погоды ожидается в выходные дни.
Ранее директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв в беседе с RT рассказал, какая погода будет в столице в последнюю неделю июня.