В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление

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В российской столице 27 июня атмосферное давление повысилось до 755,7 мм ртутного столба, что является рекордом для этого дня за последние 30 лет.
В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову. 

«Сегодня в утренние часы атмосферное давление на станции ВДНХ достигало 755,7 мм ртутного столба, или 1007,3 гектопаскаля. До этого рекорд для 27 июня составлял 1005,6 гектопаскаля и был установлен в 1987 году», — заявила она.

Синоптик не исключила, что высокое атмосферное давление будет близко к рекордному значению и в четверг, 28 июня.

По её словам, изменение погоды ожидается в выходные дни.

Ранее директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв в беседе с RT рассказал, какая погода будет в столице в последнюю неделю июня.

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