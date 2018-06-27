В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление

В российской столице 27 июня атмосферное давление повысилось до 755,7 мм ртутного столба, что является рекордом для этого дня за последние 30 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

«Сегодня в утренние часы атмосферное давление на станции ВДНХ достигало 755,7 мм ртутного столба, или 1007,3 гектопаскаля. До этого рекорд для 27 июня составлял 1005,6 гектопаскаля и был установлен в 1987 году», — заявила она.

Синоптик не исключила, что высокое атмосферное давление будет близко к рекордному значению и в четверг, 28 июня.

По её словам, изменение погоды ожидается в выходные дни.

Ранее директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв в беседе с RT рассказал, какая погода будет в столице в последнюю неделю июня.