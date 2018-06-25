В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю июня

Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв в беседе с RT рассказал, чего ждать жителям столицы от погоды в конце июня.

«Погода в Москве и Московской области в течение этой недели останется вполне летней, даже несколько теплее обычного. В Центральном регионе будут преобладать положительные температурные аномалии. Температура во вторник +25…+27 °С днём, в среду +26…+28 °С, в четверг +27…+29 °С. До конца недели также тепло. В субботу и воскресенье могут быть дожди, в то время как начало и середина недели преимущественно без осадков. В субботу ночная температура +14…+19 °С, днём +24…+29 °С, облачно с прояснениями и кратковременный дождь. В воскресенье ночью +15…+20 °С, днём +23…+28 °С, также возможен дождь», — рассказал Киктёв.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве и области во вторник, 26 июня, из-за высокой вероятности пожаров.