Евгений Миронов рассказал о съёмках российского ремейка сериала «Пробуждение»

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Яна Ларина
Актёр театра и кино Евгений Миронов рассказал о съёмках российского ремейка американского сериала «Пробуждение». В новом фильме он впервые сыграет следователя.
Евгений Миронов рассказал о съёмках российского ремейка сериала «Пробуждение»
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

Работа над картиной начнётся в июле. Сценарий, в основе которого лежит сериал 2012 года, будет полностью переписан, а в качестве режиссёра киноленты выступит Эдуард Парри («Шулер», «Остров ненужных людей»).

По словам актёра, он решил участвовать в проекте, поскольку его заинтересовала непростая жизненная ситуация, в которой оказывается главный герой.

«Сейчас готовлюсь, работаем со специалистом из Следственного комитета, даже поучаствовал в следственном эксперименте. В общем, обучаюсь различным профессиональным навыкам» — рассказал Миронов в интервью газете «Известия».

Ранее сообщалось, что режиссёр Роберт Земекис снимет новую экранизацию «Ведьм» Роальда Даля.

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