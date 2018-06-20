Ближе к оригиналу: Роберт Земекис готовится снять адаптацию романа Роальда Даля «Ведьмы»

Американский режиссёр Роберт Земекис и студия Warner Bros. находятся на финальной стадии переговоров о съёмках киноадаптации романа Роальда Даля «Ведьмы», сообщает Variety. Ожидается, что в качестве продюсеров проекта выступят Альфонсо Куарон и Гильермо Дель Торо. «Ведьм» уже экранизировали ранее — в 1990 году в прокат вышла одноимённая картина Николаса Роуга. Она получила самые высокие оценки со стороны зрителей и критиков, но вызвала негодование Даля: писатель, который никогда не любил адаптации своих произведений, считал фильм «ужасным».

Роберт Земекис и студия Warner Bros. находятся на финальной стадии переговоров по созданию новой киноадаптации романа Роальда Даля «Ведьмы». Как сообщает Variety со ссылкой на источники, Земекис выступит в качестве режиссёра проекта.

Роберт Земекис известен как создатель картин «Форрест Гамп», «Изгой» и «Прогулка». В его фильмографии есть и несколько удачных семейных фильмов — три части фантастической комедии «Назад в будущее», мультфильмы «Полярный экспресс» и «Рождественская история» (эта кинолента, как и будущие «Ведьмы», основана на литературном источнике).

Обязанности продюсеров на себя взяли Альфонсо Куарон и Гильермо Дель Торо. Причём изначально в режиссёрское кресло должен был сесть именно обладатель «Оскара» за лучшую режиссуру, автор получившей главную награду Киноакадемии «Формы воды» Дель Торо. Однако плотный график съёмок вынудил его отказаться от работы.

Это далеко не первый совместный проект Дель Торо и его соотечественника, мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона. Они уже работали вместе над «Лабиринтом Фавна», «Бьютифулом» Алехандро Гонсалеса Иньярриту и сериалом «Отмеченное время».

«Ведьмы» британского писателя Роальда Даля уже стали классикой детской литературы и на протяжении долгого времени занимают высокие строчки в рейтингах любимых детских книг всех времён.

Главный герой романа — мальчик, который узнаёт, что ведьмы существуют, и больше всего на свете они ненавидят детей. Вскоре одна колдунья заставляет ребёнка выпить зелье, которое превращает его в мышонка. По ходу книги мальчик-мышонок и его бабушка истребляют ведьм и спасают других детей.

Примечательно, что, несмотря на успех, «Ведьм» невозможно найти в некоторых британских библиотеках: книгу намеренно не выставляют на полки, поскольку она, по мнению некоторых, содержит признаки мизогинии.

«Многие женщины прекрасны. Но факт есть факт: все ведьмы — женщины. Не бывает ведьм-мужчин», — таким образом прокомментировал «женоненавистническую» линию в книге сам Даль.

В интервью EW Дель Торо, написавший сценарий к новой адаптации «Ведьм», пообещал, что фильм будет более приближен к оригиналу, чем версия 1990 года: «Я восхищаюсь Роугом (Николасом Роугом, автором фильма «Ведьмы» 1990 года. — RT), и мне очень понравилась Хьюстон (Анжелика Хьюстон) в роли Верховной ведьмы, но я попытаюсь сохранить оригинальный, более анархичный финал романа».

В финале книги главный герой остаётся мышонком. В фильме Роуга концовка была иная: мальчика расколдовала последняя неистреблённая ведьма.

По признанию Гильермо Дель Торо, вторая жена Даля Фелисити, прочитав сценарий, сказала, что это лучшая адаптация книг её покойного мужа.

Между тем, Роальду Далю никогда не нравились киноадаптации его произведений. «Вилли Вонку» 1971 года он «забраковал» ещё на стадии сценария, а «Матильду», «Большого и доброго великана» 1989 года и, наконец, назвал «Ведьм» Роуга «крайне ужасными».

Впрочем, зрители от «Ведьм» были в восторге. «Индекс свежести» фильма на Rotten Tomatoes до сих пор составляет 100%. Критики отмечают превосходную игру Анджелики Хьюстон и совершенно не характерный для детского фильма чёрный юмор.

«В «Ведьмах» Николаса Роуга лучше всего их тёмная атмосфера — это не просто фильм о том, как дети превратились в мышей, это фильм, где одной из мышей отрубают хвост», — пояснял кинокритик, лауреат Пулитцеровской премии 1975 года Роджер Эберт.

Эта картина не может похвастаться внушительными кассовыми сборами — она собрала в прокате чуть более $15 млн (а всё из-за того, что показывали её менее, чем в тысяче кинотеатров). Но, что самое главное, «Ведьмы» Николаса Роуга моментально пополнили ряды культовых фильмов — как и многие киноадаптации книг Даля.