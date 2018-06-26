Скончался снятый с рейса в Португалии российский музыкант

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Российский музыкант Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли с рейса в Португалии из-за вызванного инфекцией запаха, умер от некроза. Об этом сообщила в Facebook его подруга Лидия Тихонович.
Скончался снятый с рейса в Португалии российский музыкант
  • © facebook/andrey.suchilin

«Андрей ушёл», — написала она в Facebook.

Ранее газета The Mirror писала, что самолёт, следующий рейсом Амстердам — Гран-Канария, совершил вынужденную посадку из-за «невыносимого» запаха от одного из пассажиров.

Впоследствии выяснилось, что этим пассажиром был Сучилин. Тихонович уточнила, что у музыканта начался некроз тканей. Сучилин оказался в реанимации, ему сделали несколько операций, но спасти его не удалось.

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