Скончался снятый с рейса в Португалии российский музыкант
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«Андрей ушёл», — написала она в Facebook.
Ранее газета The Mirror писала, что самолёт, следующий рейсом Амстердам — Гран-Канария, совершил вынужденную посадку из-за «невыносимого» запаха от одного из пассажиров.
Впоследствии выяснилось, что этим пассажиром был Сучилин. Тихонович уточнила, что у музыканта начался некроз тканей. Сучилин оказался в реанимации, ему сделали несколько операций, но спасти его не удалось.