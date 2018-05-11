Умер саксофонист Матвей Шерлинг

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В Москве скончался 18-летний саксофонист Матвей Шерлинг. Как сообщает РИА Новости, данную информацию подтвердила заместитель директора Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных.
Умер саксофонист Матвей Шерлинг
  • Матвей Шерлинг
  • © Владимир Вяткин / РИА Новости

«Родственники Матвея Шерлинга сообщили в школу о его смерти», — сказала замдиректора школы.

Как сообщает Пятый канал, тело молодого человека обнаружил в квартире его отец. Он забеспокоился, когда Матвей долгое время не отвечал на звонки.

Матвей Шерлинг родился 13 октября 1999 года. В восемь лет он стал лауреатом I премии Московского открытого конкурса саксофонистов «Selmer — детям 2010» в двух номинациях — «Классический саксофон» и «Джазовый саксофон».

Лауреат I премии и обладатель «Золотого Щелкунчика» на XI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик-2010».

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