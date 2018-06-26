Американская киноакадемия пригласила в свои ряды российских деятелей кино

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Академия киноматографических искусств и наук пригласила вступить в свои ряды четырёх деятелей кино из России.
Американская киноакадемия пригласила в свои ряды российских деятелей кино
  • © AFP

Список приглашённых размещён на официальном сайте киноакадемии. 

Согласно опубликованному списку, приглашение получили российский кинооператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин, монтажёр Анна Масс и композитор София Губайдулина.

Троих из приглашённых, Кричмана, Негина и Масс, американские киноакадемики отмечали за картины «Левиафан» и «Нелюбовь» режиссёра Андрея Звягинцева. 

Всего киноакадемия пригласила вступить в свои ряды 928 деятелей кино из 59 стран.

Ранее Американская киноакадемия лишила членства актёра Билла Косби и режиссёра Романа Полански на фоне сексуальных скандалов. 

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