Американская киноакадемия пригласила в свои ряды российских деятелей кино
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Список приглашённых размещён на официальном сайте киноакадемии.
Согласно опубликованному списку, приглашение получили российский кинооператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин, монтажёр Анна Масс и композитор София Губайдулина.
Троих из приглашённых, Кричмана, Негина и Масс, американские киноакадемики отмечали за картины «Левиафан» и «Нелюбовь» режиссёра Андрея Звягинцева.
Всего киноакадемия пригласила вступить в свои ряды 928 деятелей кино из 59 стран.
Ранее Американская киноакадемия лишила членства актёра Билла Косби и режиссёра Романа Полански на фоне сексуальных скандалов.