Джонни Депп рассказал, как потерял своё состояние

Американский киноактёр и музыкант Джонни Депп объяснил, как потерял почти все заработанные за карьеру деньги.

Об этом актёр рассказал изданию The Rolling Stone.

По словам Деппа, ответственность за его нынешнее финансовое положение должна нести компания The Management Group (TMG), которая вела финансовые дела актёра.

Как считает Депп, TMG не предоставляла ему данных о его финансовой ситуации.

Он также признался, что не разбирался в тех документах, которые ему давали на подпись.

«Я не хотел смотреть на чёртовы документы, потому что доверял этим людям», — заявил он.

Компания TMG обвиняет актёра в растратах. По данным компании, Депп тратил на вино $30 тыс. ежемесячно.

Сам актёр признался, что денег не считал.

«Говорить, что я тратил на вино $30 тыс. в месяц, оскорбительно. Потому что я тратил намного больше», — сказал Депп.

По некоторым данным, он также приобрёл недвижимость на $75 млн, купил 70 гитар и 200 произведений искусства, 45 автомобилей, тратил около $200 тыс. на перелёты.

В настоящее время Депп и компания TMG подали друг на друга иски в суд.

За свою актёрскую карьеру Депп заработал около $650 млн, от которых на текущий момент практически ничего не осталось.

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