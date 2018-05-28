Джонни Депп рассказал о красоте русских женщин
Американский актёр и музыкант Джонни Депп, приехавший в Москву в составе группы Hollywood Vampires, рассказал о красоте русских женщин. Об этом сообщает Пятый канал.
- © Mario Anzuoni
- Reuters
В беседе с журналистами Депп заявил, что его привлекают славянские черты лица.
Как отметил артист, в глазах русских женщин он видит тысячелетнюю культуру нации.
Ранее британский музыкант, участник группы Uriah Heep Кен Хенсли в беседе с НСН рассказал о впечатлениях после концерта в Москве.
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