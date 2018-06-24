«Анна Каренина» вошла в тройку лучших романов в истории по версии The Daily Telegraph

Роман «Анна Каренина» Льва Толстого занял третье место в списке лучших романов в истории человечества по версии британской газеты The Daily Telegraph.

Как отмечается, список из 100 лучших литературных произведений издание составило на основании мнения критиков.

При этом на первой строчке в списке расположился роман «Миддлмарч» английской писательницы Джордж Элиот, на втором месте — «Моби Дик» Германа Мелвилла.

Четвёртую и пятую строчки заняли, соответственно, романы «Женский портрет» Генри Джеймса и «Сердце тьмы» Джозефа Конрада.

Ранее сообщалось, что специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения авторов, которые в разные годы были её лауреатами.







