«Анна Каренина» вошла в тройку лучших романов в истории по версии The Daily Telegraph
Как отмечается, список из 100 лучших литературных произведений издание составило на основании мнения критиков.
При этом на первой строчке в списке расположился роман «Миддлмарч» английской писательницы Джордж Элиот, на втором месте — «Моби Дик» Германа Мелвилла.
Четвёртую и пятую строчки заняли, соответственно, романы «Женский портрет» Генри Джеймса и «Сердце тьмы» Джозефа Конрада.
Ранее сообщалось, что специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения авторов, которые в разные годы были её лауреатами.