Названы пять лучших книг с момента основания Букеровской премии

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Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения авторов, которые в разные годы были её лауреатами. Об этом сообщает The Toronto Star.
Названы пять лучших книг с момента основания Букеровской премии
  • Майкл Ондатже
  • globallookpress.com
  • © Neil Hanna/ZUMAPRESS.com

Отмечается, что в список вошли пять книг: «Английский пациент» Майкла Ондатже, «Волчий зал» Хилари Мэнтел, «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли, «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса и «В свободном государстве» Видиадхара Найпола.

Имя победителя будет названо 8 июня по итогам голосования.

Ранее сообщалось, что лауреатом международной литературной Букеровской премии 2018 года стала писательница из Польши Ольга Токарчук.

В период с 1969 (год учреждения премии. — RT) по 2013 год её лауреатами могли быть лишь представители Содружества наций (а также Ирландии и Зимбабве. — RT), опубликовавшие произведение на английском языке. 

С 2014 года премию может получить представитель любого государства. Единственное условие — произведение должно быть написано на английском.




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