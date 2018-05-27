Названы пять лучших книг с момента основания Букеровской премии
- Майкл Ондатже
- globallookpress.com
- © Neil Hanna/ZUMAPRESS.com
Отмечается, что в список вошли пять книг: «Английский пациент» Майкла Ондатже, «Волчий зал» Хилари Мэнтел, «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли, «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса и «В свободном государстве» Видиадхара Найпола.
Имя победителя будет названо 8 июня по итогам голосования.
Ранее сообщалось, что лауреатом международной литературной Букеровской премии 2018 года стала писательница из Польши Ольга Токарчук.
В период с 1969 (год учреждения премии. — RT) по 2013 год её лауреатами могли быть лишь представители Содружества наций (а также Ирландии и Зимбабве. — RT), опубликовавшие произведение на английском языке.
С 2014 года премию может получить представитель любого государства. Единственное условие — произведение должно быть написано на английском.