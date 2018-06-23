Мэр Новосибирска посетил открытие отреставрированной конторы инженера Будагова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил церемонию открытия отреставрированной конторы инженера Григория Будагова, сообщает «ВашГород.ру».

«Это не просто реконструкция, это восстановление исторического центра, исторического облика Новониколаевска, каким он был в своём первоначальном варианте», — заявил мэр.

По его словам, этот дом был свидетелем первых дней жизни города.

На открытие также приехала правнучка инженера Евгения Кучеренко. Она поблагодарила городские власти за внимание к истории Новосибирска.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что на территории мемориального парка на Малаховом кургане восстановили исторические скамьи.