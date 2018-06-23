Мэр Новосибирска посетил открытие отреставрированной конторы инженера Будагова

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил церемонию открытия отреставрированной конторы инженера Григория Будагова, сообщает «ВашГород.ру».
Мэр Новосибирска посетил открытие отреставрированной конторы инженера Будагова
  • ©Anton Mukhametchin
  • globallookpress.com

«Это не просто реконструкция, это восстановление исторического центра, исторического облика Новониколаевска, каким он был в своём первоначальном варианте», — заявил мэр.

По его словам, этот дом был свидетелем первых дней жизни города.

На открытие также приехала правнучка инженера Евгения Кучеренко. Она поблагодарила городские власти за внимание к истории Новосибирска.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что на территории мемориального парка на Малаховом кургане восстановили исторические скамьи.

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