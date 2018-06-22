Директор группы «Аквариум» прокомментировал инцидент в Киеве
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«Какой-то человек выделился с плакатом из общей массы, но общая масса его тут же и поглотила под собственные аплодисменты», — заявил он.
По его словам, музыканты не намерены обращаться в правоохранительные органы.
Как считает Ланде, это нельзя назвать даже недоразумением.
«Я не успел прочитать, что было написано на плакате, некоторые музыканты не успели заметить сам инцидент», — сказал директор группы телеканалу «360».
Группа «Аквариум» нередко выступает с бесплатными уличными концертами в городах, по которым гастролирует.