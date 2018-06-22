Директор группы «Аквариум» прокомментировал инцидент в Киеве

Директор группы «Аквариум» Максим Ланде в беседе с ФАН прокомментировал инцидент в Киеве.

«Какой-то человек выделился с плакатом из общей массы, но общая масса его тут же и поглотила под собственные аплодисменты», — заявил он.

По его словам, музыканты не намерены обращаться в правоохранительные органы.

Как считает Ланде, это нельзя назвать даже недоразумением.

«Я не успел прочитать, что было написано на плакате, некоторые музыканты не успели заметить сам инцидент», — сказал директор группы телеканалу «360».

Группа «Аквариум» нередко выступает с бесплатными уличными концертами в городах, по которым гастролирует.