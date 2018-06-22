Неизвестный мужчина попытался сорвать концерт Бориса Гребенщикова в Киеве

Короткая ссылка
Неизвестный мужчина прервал выступление лидера российской музыкальной группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на Пейзажной аллее в Киеве. Об этом сообщают «Вести.Ru».
Неизвестный мужчина попытался сорвать концерт Бориса Гребенщикова в Киеве
  • © Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

На опубликованных кадрах видно, как мужчина выбегает на сцену с плакатом, выкрикивая оскорбления.

«Дай ему Бог всё-таки прийти в себя», — прокомментировал произошедшее Гребенщиков.

Также отмечается, что мужчину удалось успокоить. Вскоре после инцидента музыканты под аплодисменты продолжили выступление.

Группа «Аквариум» нередко выступает с бесплатными уличными концертами в городах, по которым гастролирует.

Так, по сведениям ФАН, на выступлении накануне презентации нового альбома группы у Екатерининского сада в Санкт-Петербурге собрались порядка 200 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить