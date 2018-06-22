Неизвестный мужчина попытался сорвать концерт Бориса Гребенщикова в Киеве
- © Pravda Komsomolskaya
- globallookpress.com
На опубликованных кадрах видно, как мужчина выбегает на сцену с плакатом, выкрикивая оскорбления.
«Дай ему Бог всё-таки прийти в себя», — прокомментировал произошедшее Гребенщиков.
Также отмечается, что мужчину удалось успокоить. Вскоре после инцидента музыканты под аплодисменты продолжили выступление.
Группа «Аквариум» нередко выступает с бесплатными уличными концертами в городах, по которым гастролирует.
Так, по сведениям ФАН, на выступлении накануне презентации нового альбома группы у Екатерининского сада в Санкт-Петербурге собрались порядка 200 человек.