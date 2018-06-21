В центре Москвы археологи нашли торговые артефакты XV—XVI веков
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Находка сделана в районе Малого и Большого Златоустинских переулков во время проведения хозяйственных работ по прокладке коммуникаций.
В частности, речь идёт о свинцовых товарных пломбах, латунном торговом жетоне, ременной подвеске и кожаных ножнах. Предметы пополнят коллекции московских музеев.
Ранее телеканал «360» сообщал, что при ремонте инженерных коммуникаций в центре Москвы найдены предметы быта XVII—ХХ веков.