При ремонте инженерных коммуникаций в центре Москвы найдены предметы быта XVII—ХХ веков
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Находка была сделана в районе Большого и Малого Златоустинских переулков.
Это железный нож с костяной ручкой, два медных нательных крестика, медные монеты, железные навесные замки, три фрагмента печных изразцов, фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска.
Как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, возраст некоторых артефактов составляет 300 лет.
«Это три фрагмента ранних изразцов из красной глины, а также фрагмент рельефного многоцветного изразцового пояска (перемычки)», — уточнил он.
После исследований находки будут переданы в Музей Москвы, передаёт kp.ru.
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