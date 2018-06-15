При ремонте инженерных коммуникаций в центре Москвы найдены предметы быта XVII—ХХ веков

При ремонте инженерных коммуникаций в центре Москвы обнаружены предметы быта XVII—ХХ веков, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт мэрии.

Находка была сделана в районе Большого и Малого Златоустинских переулков.

Это железный нож с костяной ручкой, два медных нательных крестика, медные монеты, железные навесные замки, три фрагмента печных изразцов, фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска.

Как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, возраст некоторых артефактов составляет 300 лет.

«Это три фрагмента ранних изразцов из красной глины, а также фрагмент рельефного многоцветного изразцового пояска (перемычки)», — уточнил он.

После исследований находки будут переданы в Музей Москвы, передаёт kp.ru.

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