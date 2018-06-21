Экс-солистка группы «Мираж» прокомментировала смерть Андрея Бородина

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Бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала смерть ведущего Андрея Бородина.
Экс-солистка группы «Мираж» прокомментировала смерть Андрея Бородина
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«Он мне очень нравился, поэтому мне его очень жалко. На самом деле он мог бы добиться больших успехов. Чуть-чуть надо было ему перетерпеть», — сказала она.

Ранее посольство России в Колумбии сообщило о смерти Бородина в одном из отелей.

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