Посольство России сообщило о смерти российского ведущего в Колумбии

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Посольство России в Колумбии сообщило о гибели российского ведущего Андрея Бородина в одном из отелей в Колумбии.

«В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть», — рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов.

Он отметил, что после приезда в Колумбию Бородин не вставал на консульский учёт.

«Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями», — сказал Наумов.

Он добавил, что мать погибшего прилетела в страну, чтобы забрать тело сына на родину.

Ранее российское посольство в Колумбии подтвердило гибель гражданина России и Армении Арсена Восканяна, который, по сообщениям СМИ, находился в плену у колумбийской Армии национального освобождения и был убит при попытке бегства в апреле.

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