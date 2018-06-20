Фестиваль «Русь дружинная» пройдёт 14 и 15 июля в Удмуртии
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Запланированы реконструкции сражений воинов степи, Руси и Европы, одиночных сражений витязей и рыцарей, турниры лучников, массовые бои — бугурты.
Центральное мероприятие — реконструкция осады средневековой крепости.
Посетители смогут принять участие в мастер-классах по историческим танцам, сражениям на мечах. Кроме того, состоится театрализованное файер-шоу.
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