Выставка «От рядового до генерала. Знаки различия» откроется 22 июня в Музее Победы в Москве

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Выставка «От рядового до генерала. Знаки различия» состоится в столичном Музее Победы с 22 июня по 31 июля, сообщает m24.
Выставка «От рядового до генерала. Знаки различия» откроется 22 июня в Музее Победы в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Её проводят в честь 100-летия истории эволюции знаков различия отечественной армии.

Представлено более 70 экспонатов, в том числе парадная и повседневная форма солдат и офицеров, знаки различия, холодное оружие, документы и фотографии. Об этом говорится на сайте музея.

Также можно увидеть личные вещи знаменитых военных деятелей, среди которых генерал армии Кирилл Мерецков,генерал-полковник Михаил Кирпонос, маршал Советского Союза Борис Шапошников.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что ралли старинных автомобилей пройдёт 24 июня в Москве.

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