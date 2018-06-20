Выставка «От рядового до генерала. Знаки различия» откроется 22 июня в Музее Победы в Москве

Выставка «От рядового до генерала. Знаки различия» состоится в столичном Музее Победы с 22 июня по 31 июля, сообщает m24.

Её проводят в честь 100-летия истории эволюции знаков различия отечественной армии.

Представлено более 70 экспонатов, в том числе парадная и повседневная форма солдат и офицеров, знаки различия, холодное оружие, документы и фотографии. Об этом говорится на сайте музея.

Также можно увидеть личные вещи знаменитых военных деятелей, среди которых генерал армии Кирилл Мерецков,генерал-полковник Михаил Кирпонос, маршал Советского Союза Борис Шапошников.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что ралли старинных автомобилей пройдёт 24 июня в Москве.