Ралли старинных автомобилей пройдёт 24 июня в Москве

Ралли старинных автомобилей пройдёт 24 июня в парке «Сокольники» в Москве, сообщает «Утро.ру».

Bosch Moskau Klassik является российской версией знаменитого Bosch Boxberg Klassik, которое ежегодно проводится в Германии.

Посетители увидят трёхчасовое штурманское соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. В гонке могут участвовать машины, выпущенные не позднее 1988 года.

Также запланированы соревнования на детских педальных машинках 1930—1980-х годов, музыкальные выступления, викторина, конкурсы.

Ранее m24 сообщало о выставке ретропоездов в Москве.