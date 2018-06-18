Ралли старинных автомобилей пройдёт 24 июня в Москве
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Bosch Moskau Klassik является российской версией знаменитого Bosch Boxberg Klassik, которое ежегодно проводится в Германии.
Посетители увидят трёхчасовое штурманское соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. В гонке могут участвовать машины, выпущенные не позднее 1988 года.
Также запланированы соревнования на детских педальных машинках 1930—1980-х годов, музыкальные выступления, викторина, конкурсы.
Ранее m24 сообщало о выставке ретропоездов в Москве.