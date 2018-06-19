В иркутском музее под открытым небом покажут оперу «Царская невеста»

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В музее под открытым небом «Тальцы» в Иркутской области покажут оперу «Царская невеста», сообщает kp.ru.
В иркутском музее под открытым небом покажут оперу «Царская невеста»
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Увидеть постановку можно 18 августа. Режиссёр — народный артист Татарстана Эдуард Трескин.

Спектакль представит Иркутская областная филармония. Также можно будет увидеть солистов московской «Геликон-оперы», Государственной академической симфонической капеллы России, Большого театра, оперных певцов из Сербии и Германии.

Кроме того, участвуют губернаторский симфонический оркестр и камерный хор под руководством Елены Бояркиной.

Ранее художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал спектакль «1900» программным для театра. Об этом сообщало RIA56.

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