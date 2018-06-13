Олег Меньшиков назвал спектакль «1900» программным для театра

Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков во время визита в Оренбург рассказал о выборе спектаклей для гастрольного тура.

«Сразу отмечу, что «Оркестр мечты» мы покажем, как говорится, по просьбам зрителей, а представить вам спектакль «1900» необходимо потому, что эту постановку считаю программной для театра. Что же касается «Гамлета», то познакомить жителей Оренбурга с поистине выдающейся актёрской работой Александра Петрова в роли принца датского просто необходимо!» — сказал Меньшиков.

Ранее актриса «Сатирикона» Глафира Тарханова в беседе с ИА «Хабаровский край» сравнила работу в театре и кино.