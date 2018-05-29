Актриса Глафира Тарханова сравнила работу в театре и кино

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Актриса «Сатирикона» Глафира Тарханова в беседе с ИА «Хабаровский край сегодня» сравнила работу в театре и кино.

«Мне всё по душе. Это как руки: какая лучше — левая или правая? Обе нужны. Конечно, театр и кино — разные вещи. Это как в журналистике: кто-то работает на телевидении, а кто-то — в газете», — заявила она.

По словам Тархановой, в театре выпускают спектакль, а затем долго его играют, тогда как в кино всё сиюминутно, но очень интересно.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что актёр Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.

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