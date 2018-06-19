Умер украинский поэт Драч

Известный на Украине поэт Иван Драч скончался в возрасте 81 года. Об этом на пленарном заседании парламента заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«Сегодня ушёл из жизни, умер Иван Фёдорович Драч», — цитирует Интерфакс-Украина Парубия.

Cоболезнования в связи со смертью поэта также выразил украинский лидер Пётр Порошенко.

«Ушёл в вечность Иван Драч. Один из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, прозаик, киносценарист, общественный деятель — это всё слишком маленькие категории для художника его масштаба. Прежде всего это был Человек, тонко чувствовавший Украину и её душу. Искренние соболезнования родным и друзьям Ивана Фёдоровича. Вечная память», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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