Умер украинский поэт Драч

Короткая ссылка
Известный на Украине поэт Иван Драч скончался в возрасте 81 года. Об этом на пленарном заседании парламента заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Умер украинский поэт Драч
  • РИА Новости

«Сегодня ушёл из жизни, умер Иван Фёдорович Драч», — цитирует Интерфакс-Украина Парубия.

Cоболезнования в связи со смертью поэта также выразил украинский лидер Пётр Порошенко.

«Ушёл в вечность Иван Драч. Один из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, прозаик, киносценарист, общественный деятель — это всё слишком маленькие категории для художника его масштаба. Прежде всего это был Человек, тонко чувствовавший Украину и её душу. Искренние соболезнования родным и друзьям Ивана Фёдоровича. Вечная память», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

10 мая в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни умер режиссёр Эрнест Ясан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить