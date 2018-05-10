В Петербурге после ДТП умер режиссёр Эрнест Ясан

Режиссёр Эрнест Ясан скончался на 83-м году жизни в больнице в Санкт-Петербурге после дорожно-транспортного происшествия. Об этом заявил генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

«Эрнест Викторович скончался в больнице», — цитирует РИА Новости Пичугина.

Он отметил, что дата и место прощания пока не определены, но оно может состояться на «Ленфильме».

Ясан снял 14 фильмов, среди которых — «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сон в руку, или Чемодан», сериалы «Агент национальной безопасности» и «Крот».

Ранее «Газета.Ru» писала, что в возрасте 82 лет скончался поэт и бард Альфред Тальковский.