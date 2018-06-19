Самый старый орангутан на планете умер в зоопарке Австралии

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Старейший в мире суматранский орангутан умер в зоопарке города Перт на юге Австралии.
Самый старый орангутан на планете умер в зоопарке Австралии
  • © Lana Priatna
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.

Самке орангутана по имени Пуан было 62 года.

В ветеринарной службе зоопарка заявили, что из-за возрастных осложнений со здоровьем Пуан пришлось усыпить.

«Всегда сложно принимать такое решение относительно любого животного, но это было правильное решение и достойный конец для пожилой дамы», — пояснила заведующая отделом приматов Холли Томпсон.

В пресс-релизе зоопарка отмечается, что орангутан Пуан прожила долгую жизнь и много сделала для выживания её вида. Она родила 11 детей, и 54 её потомка проживают не только во многих зоопарках мира, но также на воле в джунглях Суматры.

Благодаря хорошему медицинскому уходу Пуан удалось значительно превысить обычную для её вида продолжительность жизни. 

Пуан родилась на острове Суматра и была подарена зоопарку Перта в 1968 году. Её имя с индонезийского языка переводится как «Леди».

Ранее, как сообщал kp.ru, в Новосибирском зоопарке родились лосята.

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