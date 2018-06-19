В американском штате Мичиган из-за наводнений объявлен режим стихийного бедствия

В некоторых районах американского штата Мичиган из-за наводнений объявлен режим стихийного бедствия. Об этом сообщается на сайте губернатора региона Ричарда Снайдера.

«Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместному ущербу, вызванному наводнениями», — говорится в сообщении.

В частности отмечается, что военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.

Ранее сообщалось, что не менее 17 человек погибли в ряде районов на северо-востоке Индии в результате наводнения.