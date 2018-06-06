На западе Франции объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности

Предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в пяти департаментах на западе Франции в связи с сильными дождями и риском наводнений. Об этом сообщается на сайте Météo-France.

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Речь идёт о департаментах Шаранта, Приморская Шаранта, Де-Севр, Вьенна и Эр. Местным жителям рекомендуют проявлять осторожность. Как передаёт BFMTV, Эр понёс наибольший урон в результате удара стихии. По предварительным данным, один автомобилист погиб из-за того, что не справился с управлением и вылетел с дороги.