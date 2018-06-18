Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижёра Рождественского
- РИА Новости
«Ушёл из жизни Геннадий Николаевич Рождественский — выдающийся музыкант, яркий представитель отечественной дирижёрской школы, человек высочайшей культуры и достоинства», — сказал он.
По словам Путина, многогранная творческая, наставническая и просветительская деятельность дирижёра являются примером «истинного подвижничества и преданности избранному делу».
«Светлая память о Геннадии Рождественском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования», — заключил он.
16 июня стало известно, что на 88-м году жизни умер дирижёр Геннадий Рождественский.
Прощание с Рождественским состоится 19 июня в Москве.