Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижёра Рождественского

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Виктории Постниковой, вдове дирижёра Геннадия Рождественского. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижёра Рождественского
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни Геннадий Николаевич Рождественский — выдающийся музыкант, яркий представитель отечественной дирижёрской школы, человек высочайшей культуры и достоинства», — сказал он.

По словам Путина, многогранная творческая, наставническая и просветительская деятельность дирижёра являются примером «истинного подвижничества и преданности избранному делу».

«Светлая память о Геннадии Рождественском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования», — заключил он.  

16 июня стало известно, что на 88-м году жизни умер дирижёр Геннадий Рождественский

Прощание с Рождественским состоится 19 июня в Москве.

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