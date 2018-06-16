Дирижёр Геннадий Рождественский умер на 88-м году жизни

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Российский дирижёр Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни.
Дирижёр Геннадий Рождественский умер на 88-м году жизни
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Московской государственной консерватории имени Чайковского.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского», — указывается в заявлении.

Отмечается, что о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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