Дирижёр Геннадий Рождественский умер на 88-м году жизни

Российский дирижёр Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни.

Об этом говорится на сайте Московской государственной консерватории имени Чайковского.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского», — указывается в заявлении.

Отмечается, что о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.